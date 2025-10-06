„Още една трагедия, това е път II-99 малко след с. Изгрев. Този мост вече веднъж е бил ремонтиран при предното наводнение преди две години“- Това обяви в социалната мрежа Facebook Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. И публикува снимки на съоръжението, паднало вследствие на проливните дъждове, които удариха региона през последните дни.

Заради инцидента, движението в участъка е затруднено, а на мястото вече има аварийни екипи.

Община Царево активира днес систематата BG-Alert с предупреждение за опасно време и влошаване на метеорологичната обстановка в следващите няколко дни. При влошаване на обстановката от утре ще бъдат обявени ца неучебни дни за училища и детски градини.

Местната власт се обърна към всички жители и гости, които обитават жилища в заливаеми зони на територията на цялата община да напуснат домовете си от днес до четвъртък. „Ако нямат къде да се настанят, могат да се обърнат към общинска администрация за съдействие и настаняване“, обявиха от администрацията. „Призоваваме всички при влошаване на прогнозата да не излизат безцелно навън, за да снимат мостове, реки и прииждаща вода. В нощта на 3.10.2025 г. служителите на противопожарна служба предотвратиха възможност за нещастен случай с човек на мостово съоръжение, което беше залято от стихията“, призоваха оттам.



И подчертаха, че Общината ще изиска от МОСВ да се назначи комисия, която да установи причините за големия разлив на реки и сухи дерета от територии извън населените места към урбанизирани такива. Анализът показва, че деретата в Лозенец, Арапя, ПСОВ Царево, река Черна, р. Нестинарка и др. се разливат много преди да навлязат в урбанизирани зони и са необходими сериозни действия за тяхната корекция.