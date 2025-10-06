От 7 до 11 октомври в Бургас ще се проведе шестото издание на Фестивала на младите в изкуството „Дълбокото синьо море“. Събитието се организира от Националната художествена академия и Община Бургас, със съдействието на ДАС Марина Бургас Хотел и е по идея на проф. Светозар Бенчев, директор на НХА – Филиал Бургас.

Откриването ще се състои на 7 октомври от 18:30 часа в Експозиционен център "Флора"

Фестивалът се утвърждава като значимо културно събитие, което създава естетическа и творческа среда и преобразява Бургас в място за срещи между изкуства, идеи и поколения. Събития ще се реализират в знакови градски локации - Национална художествена академия, филиал Бургас – Магазия 1, Културен център „Морско казино“ и КТК „Ченгене скеле“, Експозиционен център Флора Бургас, Хотел "ДАС Марина Бургас".

Фокусът на фестивала е поставен върху взаимодействието между млади и вече утвърдени творци. Участници ще бъдат студенти от Академията, ученици от бургаските и регионалните училища, както и гости от артистичните среди.

Програмата предлага разнообразие от артистични формати – от творчески пленери и филмови вечери, до концерти, сценични прояви и литературни четения. Целта е да се насърчи диалогът между поколенията в сферата на изкуството и да се създадат нови платформи за творчески обмен.

Проектът е част от програмата в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 г.