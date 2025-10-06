Преподаватели от НХА – Филиал Бургас представят обща изложба, в която творби от студентските им години в Академията общуват с най-новите им произведения като вече утвърдени автори.

Идеята за проекта се ражда естествено от преподавателите, които споделят, в процеса на работа със студентите, своите спомени от студентските си години. В настоящата изложба историите се разказват от учебните рисунки на авторите, проследявайки пътя им на развитие до най-новите им произведения.

ЗАЕДНО е проект, насочен колкото към бъдещето, толкова и към миналото – към личната история на всеки от участващите преподаватели. Той обединява различни поколения, творчески търсения и професионални направления в един екип от колеги и съмишленици, отдадени на каузата за качествено образование в сферата на визуалните изкуства.

Откриване: 8 октомври 2025 г. (сряда), 18:00 часа, Галерия „Ателие“

Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас

Куратор: гл. ас. д-р Жанина Дубарова

Участват: проф. Георги Янков, проф. Светозар Бенчев, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Александър Ташев, ас. Емил Марков, гл. ас. д-р Жанина Дубарова, ас. Живка Райкова, ас. Николина Димитрова и ас. Сара Самман.