Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 16 995 ръчни часовници, имитиращи промишлен дизайн на световна търговска марка. Установено е, че артикулите нарушават права върху интелектуалната собственост, съобщиха от Агенция „Митници“.



Часовниците с „марков“ дизайн са открити при митническа проверка на контейнер със стоки – транзит от Китай за Турция през България. Той е пристигнал с морски транспорт до Бургас за превоз до крайната дестинация с товарен автомобил.

В хода на проверката инспекторите откриват сред декларираните стоки 16 995 ръчни часовници с механично отчитане, наподобяващи дизайна на защитена търговска марка.







Часовниците са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая е уведомен притежателят, който официално е потвърдил, че часовниците са произведени в нарушение на неговите права. Те подлежат на унищожаване под митнически контрол за сметка на притежателя на дизайна.

От началото на годината митническите служители от ТД Митница Бургас са задържали близо 1 за нарушени права върху интелектуалната собственост и в защита на потребителите от фалшиви и некачествени „маркови“ стоки.