Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност ще бъде тествана в Поморие на 1 октомври, съобщи пресслужбата на Общината. Сирените ще бъдат задействани точно в 11:00 часа на територията на цялата община. Ше бъдат излъчени предварително записани съобщения за техническа проверка със сигнали „Национален сигнал за тревога“, „Национален сигнал за край на тревогата” и съобщение за край на техническата проверка.

От местната власт призовават гражданите да запазят спокойствие за недопускане на паника и стресови ситуации при провеждането на тренировката!