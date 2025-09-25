Кметът на Поморие Иван Алексиев въведе от днес забрана за движение на товарни автомобили с натоварване над 10т/ос по път BGS1145 „Медово-Бата-Страцин“. Решението се основава на чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от Закон за пътищата и е във връзка с Решение №595/28.08.2025 г. на Общинския съвет в града.



Забраната ще се сигнализира съгласно одобрените към проекта схеми и в съответствие с изискванията на Наредба №РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба №2 от 17 януари 2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Въвеждането на организацията на движението ще се провери и приеме с протокол от комисия с представители на ОПУ-Бургас, Община Поморие и сектор „Пътна Полиция“ при ОД на МВР-Бургас.