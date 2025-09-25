Полски извор ще бъде домакин на Фестивала на семейството – традиция, превърнала се в символ на единство и приемственост. Събитието е на 27 септември в двора на местното читалище, провежда се за трета поредна година и ще предложи богата и разнообразна програма за малки и големи.

Музика, песни, театър и детски смях ще озарят Полски извор. А гостите ще имат възможност да се насладят на кулинарни изненади, приготвени от майстор-шеф Махмуд Ал Байруми, на театрални етюди с актьорите Ясен Проданов и Петър Хубеков, както и на изпълнения на млади таланти, поп и рок музика.



Кулминацията на празника ще бъде концертът на фолк звездата Камелия, след който веселбата ще продължи с народни песни и хора. За най-малките гости организаторите са подготвили игри, изненади и забавления.