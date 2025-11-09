През следващото денонощие се очаква предимно облачно време в цяла България. Валежи от дъжд ще започнат през нощта в западната половина на страната, като през деня ще обхванат и източните райони. За 10 ноември е издаден жълт код за интензивни валежи в някои части на страната.

В Източна България ще духа слаб до умерен южен вятър, докато в западните и централните части на Дунавската равнина вятърът ще бъде слаб, от запад-северозапад. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава през деня.

Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните ще варират от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България. В София минималната температура ще е около 9°, а максималната – около 15°. Информацията е базирана на прогнозата на дежурния синоптик Христо Христов от НИМХ.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, като над 2300 метра те ще преминават в сняг. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, а на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието също ще бъде облачно, но през деня валежи почти не се очакват. Дъжд ще завали през нощта срещу вторник. Ще духа слаб до умерен вятър с посока юг-югоизток. Максималните температури ще достигнат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-17°, а вълнението на морето ще бъде 2 бала, като вечерта на север от Варна ще се усили до 3 бала.

За района на София слънцето изгрява в 7 ч. и 12 мин. и залязва в 17 ч. и 09 мин., като продължителността на деня е 9 часа и 57 минути. Луната залязва в 12 ч. и 42 мин. и изгрява в 21 ч. и 50 мин. Фазата на луната е два дни преди последна четвърт.