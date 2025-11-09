Силно земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер беше регистрирано във водите край японската префектура Ивате.

Първоначално метеорологична агенция оцени магнитуда на труса на 6,7, но по-късно го преоцени на 6,9. Геоложката служба на САЩ, пък, оцени земетресението на 6,8 по скалата на Рихтер.

Японските сеизмолози заявиха, че е имало и няколко вторични земетресения с магнитуд между 5,3 и 6,3.

Цунами достигна префектура Ивате, но то беше толкова слабо, че експертите не успяха да го измерат с точност, заяви метеорологичната агенция. Първото предупреждение бе за възможни вълни до един метър, но местни пристанища впоследствие съобщиха за поява на вълни с височина до 20 сантиметра.

По-рано през деня в района бяха регистрирани шест по-слаби труса, които почти не се усетиха на сушата.

"Районът преживява поредица от сеизмични събития. Възможно е в следващите дни да има по-силни земетресения", предупреждават експерти от Японската метеорологичната служба.