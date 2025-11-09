Вълнуващ и оспорван турнир се проведе вчера в Спортна зала „Никола Станчев“ по мини-волейбол “Малки великани” за купата на Булстрад.

Турнирът бе организиран от ЗEАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

Цанко Кръстев – директор - маркетинг, реклама и връзки с обществеността на дружеството откри официално старта на турнира. Официални гости на събитието бяха Валентина Камалиева – началник на Регионално управление на образованието – Бургас, Павлина Алексиева – старши експерт по Физическо възпитание и спорт към РУО - Бургас, Кичка Стефанова – вр.и.д. директор на Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, които тържествено връчиха сертификатите и наградите на участниците.

Децата се включиха с голям ентусиазъм във флашмопа с който започна откриването. Талантливите любители на волейбола бяха в смесени отбори, момичета и момчета, от 5 и 6 клас.

Тази година се включиха 33 отбора по волейбол от училищата в Бургас и областта.

До полуфинал се класираха 4 училища – ОУ „Христо Смирненски“- гр. Карнобат, ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Обзор, СУ „Константин Петканов“ и СУ „Еп. Константин Преславски“. За купата се пребориха на финал - ОУ „ Христо Смирненски“ - гр. Карнобат и СУ „Еп. Константин Преславски“.

Третото място остана за ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Обзор, второ място ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Карнобат и победители – първо място - СУ „Еп. Константин Преславски“, които спечелиха и наградата от 1000 лева. Имаше и много предметни награди за участниците.

Пожелаваме успех на малките волейболисти в бъдеще и нека тази инициатива в подкрепа на активния и здравословен начин на живот на подрастващите продължи да се развива успешно и през следващите години.