Трима свещеници, заподозрени, че са складирали наркотици в църква, са сред осемте заподозрени, арестувани при голяма акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Властите смятат, че групата е била замесена в разпространението на кокаин и суров канабис на територията на Гърция, както и в нелегално транспортиране на мигранти.

По време на акцията полицията е иззела 2238 килограма кокаин и 9092 килограма суров канабис.

Незаконните печалби на организацията се оценяват на над 105 000 евро, според разследващите органи.