И тази година 27 септември – Световен ден на туризма ще бъде отбелязан в Община Бургас. Общинско предприятие „Туризъм“ се присъединяват към инициативата и ще посреща посетители при вход свободен в два любими обекта: остров Света Анастасия и културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“.

През целия съботен ден музеят в туристически комплекс Остров Света Анастасия ще очаква всички любопитни посетители, които ще научат повече за историята на това магично място в Бургаския залив.

Обектът привлича хиляди туристи целогодишно, а незабравимото пътуване до там започва от Магазия 1.

Необходимо е да направите резервация за пътуване с корабите „Бургус“ и „Анастасия“ на телефон: 0882 004124. Цената на стандартен билет за пътуване е 18 лв.

Рибарското селище Ченгене скеле и туристическият комплекс се радват на голям интерес и популярност както от български, така и от чуждестранни посетители.

Експозиционните къщички „Тайфа“, „Бурунтия“ и „Евксински понт“ и експонатите в тях разкриват историята на Черно море, рибарските обичаи и бит на морските вълци.

На 27 септември от 11:00 до 17:00 ч. те ще ви очакват за едно вълнуващо пътуване от древността до наши дни!