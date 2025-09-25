Трагичен инцидент разтърси Слънчев бряг. Английски турист се удави в морето край курорта, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Сигналът е подаден на 24 септември около 15:25 часа в Районното управление – Несебър. От водата е изваден 43-годишен британски гражданин, който е бил отседнал в хотел в курорта.

Въпреки незабавните реанимационни действия животът му не е успял да бъде спасен.

Тялото е транспортирано за аутопсия в УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Няколко часа по-рано - около 03.20 ч. на алеята пред хотел "Хризантема", поради движение с несъобразена скорост самостоятелно катастрофира мотоциклет "Хонда". Той е бил управляван от 44-годишен несебърлия. Мъжът загинал на място. По случая е образувано досъдебно производство.