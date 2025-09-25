На 25 септември Православната църква почита паметта на преп. Сергий Родонешки чудотворец и Св. преподобна Ефросиния Александрийска. Преподобният Сергей е светец-покровител на скитащите се.



Със светското име Вартоломей, той е живял през XIV век и оказал огромно влияние върху монашеството в цяла Русия. Още от раждането си свети Сергий учудвал всички с навиците си.



В сряда и петък, когато са дните на пост, той отказвал да приема мляко от майка си, отказвал и тогава, когато в постни дни майка му е яла месо. Забелязвайки това, майката напълно престанала да яде месна храна.



Седемгодишен, свети Сергий тръгнал на училище и изпитвал от цялото си сърце жажда за учение, но то не му се отдавало: учителите го наказвали, приятелите му се подигравали и това предизвиквало у момчето голяма скръб. Дни и нощи то се молело на Бога да просветли разума му, така че да може да учи.



Веднъж, търсейки в полето загубен кон, Сергий срещнал един възрастен монах и излял мъката си пред него. Старецът го изслушал съчувстващо и виждайки чистото сърце на момчето се помолил на Бога за него, и след това му казал: "Дете мое, отсега Бог ти дава да напредваш в учението и да надминеш своите братя и връстници". След това му дал парченце просфора и добавил: "Вземи и изяж това. То ти се дава по благодат Божия и за да придобиеш разум да разбираш Светото Писание".



От този момент свети Сергий започнал да показва огромни резултати в учението. И до днес мнозина прибягват към неговото молитвено застъпничество, когато търсят успех в учението или искат да придобият духовна мъдрост.



Имен ден днес празнува Сергей.



Има много версии за произхода на името. Една от популярните е, че произхожда от древния римски род Sergius. В превод от латински значи "висок", "знатен".



Според друга версия името Сергей е модерна форма на името Сергий, коeто произлиза от латинското Servi dei – "слуга на Бога".

Преп. Ефросиния живяла през V век в Александрия.



По време на храмовия празник на един манастир край града, на който бащата на девойката редовно давал помощи, Ефросиния склонила един старец йеромонах да я направи послушница.

За да постъпи в манастир се престорила на мъж и казала на игумена, че е евнух който е бил на служба при царя. Девицата заживяла сама в една килия, където 38 години прекарала в пост, молитви и пълна отдаденост на Бога.



Три дни преди смъртта тайната на девицата Ефросиния станала достояние на цялото монашеско братство.



Преподобна Ефросиния умряла в прегръдките на своя баща през 445 г. Оттогава на 25 септември монасите започнали да честват светлата памет на преподобна Ефросиния и нейния благочестив баща.