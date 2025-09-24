Строителни работи се извършват в момента в три участъка от АМ „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик и Сливен, съобщава Агенция „Пътна инфраструктура“. И апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно правилата за движение и въведените временни организации за безопасност.

На 23 септември започва превантивен ремонт в платното за Бургас на 9 км от АМ „Тракия“, между 24-и и 33-и км. За изпълнението им е ограничено движението в платното за Бургас, а трафикът преминава двупосочно в платното за София. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота, когато много хора тръгват на път, ще се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат планираните строително-монтажните работи възможно най-скоро. Прогнозният срок е 10 ноември.

Ремонтира се и платното за Бургас в участъка между 90-и и 98-и км, в област Пазарджик. В 8-километровия участък е ограничено движението в платното за Бургас, а трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата.

Строителни дейности има и в 11-километрова отсечка в област Сливен, в участъка между 262-и и 273-и км. За изпълнението им е ограничено движението в платното за Бургас, а превозните средства преминават двупосочно в платното за София - има по една лента в посока Бургас и една към столицата.

При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас.

Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обектите ще се работи ежедневно. Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това платното за София. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи в областите Пазарджик и Сливен е 30 ноември.

От 25 септември започва текущ ремонт и на близо 200-метров участък на пътен възел „Зимница“ при връзката на път I-7 Ямбол - ГКПП „Лесово“ и АМ „Тракия“. Отсечката, която е на територията на област Ямбол, е част от директното трасе на път I-7 при 246-км, където е и пътният възел, пресичащ автомагистралата. При изпълнението на строително-монтажните работи движението в платното в посока магистралата ще бъде напълно ограничено. Трафикът ще преминава в платното за Ямбол при скорост до 60 км/ч. Ограничения при преминаването по директното трасе на АМ „Тракия“ няма да има. Прогнозният срок за изпълнението на строително-монтажните работи е 12 октомври т. г.

Планиран е и превантивен ремонт на 21 км от АМ „Тракия“ в област Стара Загора. В момента се изработва технологичният проект за ремонт на трасето от пътен възел „Стара Загора“ до границата с област Сливен.