Акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, както и едрогабаритни отпадъци от бита (дивани, холни гарнитури, шкафове, гардероби и т.н.) организира Община Поморие в дните от 16 до 23 октомври.



Гражданите, както и юридическите лица, които имат стари и непотребни електроуреди и едрогабаритни отпадъци, могат да ги предадат за рециклиране, като подадат заявка на следните телефони:

за Поморие – 0596/25910 до 12 ч. на 17.10.2025 г. за ИУЕЕО и ЕГО;

за Каблешково – 0894782490 до 12 ч. на 16.10.2025 г. за ИУЕЕО и до 12 ч. 21.10.2025 г. за ЕГО;

за Ахелой – 0596/85034 до 12 ч. на 15.10.2025 г. за ИУЕЕО и до 12 ч. на 22.10.2025 г. за ЕГО.

Инициативата е насочена не само към гражданите, но и към всички организации и институции на територията на град Поморие, град Ахелой и град Каблешково. Извозването на отпадъците ще се осъществи с организиран транспорт напълно безплатно, като за целта е нужно те да бъдат изнесени на подходящи места пред посочения в заявката адрес, както следва:

За град Поморие

Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори – на 18.10.2025 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч.;

Едрогабаритни отпадъци от бита (EГО) – на 19.10.2025 г.

За град Каблешково

Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори – на 17.10.2025 г.;

Едрогабаритни отпадъци от бита (EГО) – на 22.10.2025г.

За град Ахелой

Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори – на 16.10.2025г.

Едрогабаритни отпадъци от бита (EГО) – на 23.10.2025г.

Целта на инициативата е намаляване на количеството депонирани отпадъци и пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.