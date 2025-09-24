Агенция "Пътна инфраструктура" обяви огромна обществена поръчка за обзавеждане на шосетата с мантинели. Прогнозната стойност за доставянето и монтирането на предпазните съоръжения е стряскащо висока, почти 1 млрд. лева (960 млн. лв. без ДДС). Става дума за хиляди километри мантители, които трябва да бъдат поставени през идните пет години. От 2018 г. поръчките за тези дейности се възлагат на едни и същи фирми, отбелязва "Медиапул".

Досега договорите на АПИ бяха 3-годишни. Действащите контракти са към края си - някой дори изтичат в последните дни на този месец. Затова пътната агенция навярно ще подпише анекси с досегашните изпълнители до приключването на новата процедурата. И изпълнителите вероятно ще са същите, защото дейността е специфична и няма много компании, които да я вършат. Показателно е, че АПИ дава кратък срок за подаване на офертите - 23 октомври.

Поръчката е разделена на шест лота - колкото са районите за планиране. Един изпълнител може да поеме до два лота.

Съмнения

Експерти неведнъж са коментирали, че наред с ламаринените мантинели трябва да се използват и бетонови раздели - както е в Гърция. Бетоновите прегради са и много по-здрави, и по-евтини. Неофициалният отговор е, че фирмите, които владеят пазара в момента, нямат машини за производството на такива ограничителни системи, пише "Медипул".

Металните мантинели са доста лесни препятствия и не могат да спрат тежки и летящи с висока скорост превозни средства, отклонили се пътя по някаква причина.

Предмет

Ще се изпълняват дейности, свързани с обезопасяване на републиканската пътна мрежа чрез изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителните системи. Това включва монтиране на мантинелите (в съответствие с класа на трасетата), на преходни елементи при дилатационни фуги, елементи за предпазване на мотоциклетисти, както и за начало и край на ограничителните системи - терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци и др.