На 17 октомври 2025 г. Международният конгресен център – Бургас ще бъде домакин на третото издание на Burgas Digital – водещата платформа за дигитализация, иновации и нови технологии в България.

Форумът ще събере представители на Европейската комисия, държавни и местни институции, водещи компании, академични среди и стартиращи бизнеси, за да обсъдят националните стратегии за иновации и трансфер на технологии до 2040 г., както и реалното приложение на изкуствения интелект и новите цифрови решения в индустрията и обществото.

Основни акценти в програмата:

Национални стратегии за иновации и трансфер на технологии – визия до 2040 г., публично-частни партньорства и ролята на академичните среди.

Изкуствен интелект и дигитални индустрии – от лабораторията до пазара, с примери за успешни бизнес модели и приложението на суперкомпютърната инфраструктура.

Екосистеми и нови технологии – представяне на водещи инициативи като EDIH DIGIHUB, Innovation Amp, 5G4HEALTH, Институт GATE, асоциации и стартъпи.

Турнето на предприемача – спирка Бургас – вдъхновяващи примери от предприемаческата практика и регионални бизнес перспективи.

Заключителна част: Нетуъркинг и коктейл, с възможности за нови партньорства и съвместни проекти.

Burgas Digital 2025 поставя специален акцент върху приложението на изкуствения интелект, иновациите и цифровата трансформация като двигатели за устойчив растеж и конкурентоспособност.

Организатори на събитието са Southeast Digital Innovation Hub (DIGIHUB) и Община Бургас, в партньорство със София Тех Парк и ARC Fund.

Съорганизатори и стратегически партньори са Discoverer, Innovation Amp, Vivacom, AIBEST и Innovation Capital.

Събитието ще бъде водено от Георги Ненов – автор и водещ на „Свръхчовекът“.

Дата: 17 октомври 2025 г.

Място: Международен конгресен център – Бургас, зала „Форос“

Burgas Digital 2025 е отворен за всички, които споделят визията за цифрово бъдеще и желаят да бъдат част от най-динамичната иновационна екосистема в региона.

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация : https://burgasdigital.com/