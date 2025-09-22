Днес отбелязваме 117-годишнината от обявяването на независимостта на България. Във Велико Търново - където на 22 септември 1908 година е прочетен манифестът на цар Фердинанд I, тази вечер се проведе тържествена заря-проверка.

"От всеки един български гражданин зависи както да помним нашата славна история и предци, с които се гордеем, така и да запазим стремежа им за свободна и независима България" - това заяви председателят на парламента Наталия Киселова по време на тържествена заря-проверка.

"Именно тук, в старопрестолния Търновград, нашите предци обявиха независимостта на България, а с този акт една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната карта като самостоятелна и независима държава. Тя стана възможна, след като Руско-турската освободителна война донесе Освобождението на България, а храбрите български капитани защитиха Съединението", отбеляза Киселова.





И още: "Премахването на суверенитета на Високата порта върху Българското княжество, който следваше от Берлинския договор показа, че когато се води политика, която е подчинена на националните интереси и има национално обединение, се постигат най-добрите резултати за нашата Родина".

"С обявяването на независимостта е направена поредната, а за съжаление, оказала се и последната, стъпка за осъществяване на Възрожденския идеал за национално обединение на всички земи, населени с българи и възкръсване на българската държавност като свободна, обединена, независима и просперираща българска държава", заяви председателят на парламента.

Днес е нужно да черпим сили и вдъхновение от делата и смелостта на предците ни, призова Киселова. Нужно е да търсим и пазим това, което ни обединява, а не да се демонстрира това, което ни разделя, добави тя.

Киселова отбеляза, че трябва да осъзнаем, че постигането на националните ни цели зависи само и единствено от нас.

"Независимостта е търновски акт, както казва историята, защото Велико Търново събира в едно пътя до заветната дата 22 септември 1908 г." - това каза кметът на Велико Търново Даниел Панов на тържествената заря проверка по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България на площада в подножието на Царевец:

"Този път не беше лесен, той премина през векове на робство, мрак и битки. По него се родиха и живяха Ботев, Левски, Раковски, Стамболов – най-великите ни национални водачи, които имаха дързостта да мечтаят за невъзможното и превърнаха тази мечта в национална идея", допълни Панов.

"Независимостта е най-обединяващият ден, извор на гордостта ни, че сме българи и великотърновци и ден, в който честваме живата памет на героите ни, изпълнена с толкова много смелост, героизъм и достойнство", каза Панов.

"Всяка годишнина от независимостта е вълнуваща, запомняща се, поредица от празненства, чийто център и бъдеще ще бъде старопрестолно Търново, така казват общинските съветници на първото честване една година след обявяването на Независимостта през 1909 г.", припомни кметът и допълни:

"Днес, 117 години по-късно, ние следваме заветите им, пазим традицията, а този уникален български дух предаваме на поколения напред".