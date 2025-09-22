Празникът в Поморие по повод 117 години от провъзгласяването на България за независима бе отбелязан с участието на десетки прекрасни деца, възпитаници на местните учебни заведения. Водещи на церемонията бяха Михаел Карталов и Живко Кусев – ученици в Средно училище „Иван Вазов“ – Поморие. На фона на химна, националният трибагреник бе издигнат с помощта на младежи от ХХ гвардейски ученически отряд към училището с ръководители Диана Благоева и Георги Вражев. Стефани Илиева, която е бивш възпитаник на госпожа Елена Коева, възхити всички с изпълнението си на песента „Молитва за България“.

Любовта към историята и родното се възпитава от съвсем ранна възраст. Гордост е, че участие в тържеството взеха момиченцата от Вокална група „Славейче пее“ при Основно училище „Христо Ботев“ с ръководител Росица Петрова, както и малките възпитаници на Детска градина „Веселушко“ с учители Петя Кабакова, Милена Желязкова и Рада Петрова, и на Детска градина „Детелина“ с учителки Михаела Янева и Тихомира Крачунова.

Свещеноиконом Борис Георгиев, заедно с други духовници, отслужи благодарствен молебен. В памет на героите от миналото, венци и цветя поднесоха заместник-кметът Янчо Илиев, председателят на Общински съвет Адам Адамов, общински съветници, общественици и жители.