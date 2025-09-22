Кметът Димитър Николов поздравява бургазлии по повод Деня на Независимостта. Една от най-важните дати в новата история на страната ни. В поздрава се казва:

„Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме един от най-светлите и значими празници в нашата история – Деня на Независимостта на България. На 22 септември 1908 г. в Търново българският народ отстоява своето право да бъде свободен и равнопоставен сред другите държави. Това е ден на гордост, ден на достойнство и на силата на българския дух.

Нека си припомним, че независимостта не е даденост – тя е плод на воля, единство и жертви. Наш дълг е да съхраним този завет и да го предаваме на поколенията, като изграждаме справедливо, модерно и достойно общество.

Вярвам, че с общи усилия можем да продължим да градим нашия град и нашата страна като дом, в който младите хора намират бъдеще, а възрастните – сигурност и уважение.

Нека бъдем достойни наследници на делото на нашите предци и да пазим свободата и независимостта на България!

Честит Ден на Независимостта!“

