Днес се очаква интензивен трафик в последния от поредицата почивни дни. Това ще бъде последното голямо завръщане, в последния ден на лятото. Днес вечерта ще настъпи астрономическата есен.

Полицейското присъствие по пътищата е засилено, като ще се следи за спазването на скоростта и шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

Полицейски коли ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента.

За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед.

Очакванията са, че най-затруднено ще бъде движението по АМ "Струма", като проблем остава преминаването на Кресненското дефиле.