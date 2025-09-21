Двама души са загинали след удар между мотор и лек автомобил на бул. "Драган Цанков" в София. Инцидентът е станал около 12:30 часа, съобщиха от МВР.

При катастрофата автомобилът се е обърнал по таван. По първоначална информация моторът се е забил в колата, съощава БНТ.

Булевардът между кръговото кръстовище при телевизионната кула и кръстовището с КАТ е затворено докато текат следствените действия.

Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и шофьорът на мотора. Оцеляло е единствено 18-годишно момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха от Спешна помощ.



Източник: БНТ, снимка: БТА