На 21 септември е празникът на Свети апостол Кодрат , Св. Исакий и Мелетий, еп. Кипърски според църковния календар. На този ден се отбелязва и още един църковен празник – неделя след Въздвижение (Отдание на Въздвижение).



Св. ап. Кодрат проповядвал словото Божие най-вече в Атина като епископ и в малоазийския град Магнезия. В 126 г. той написал толкова блестяща апология на християнството, че император Адриан, като я прочел, издал указ да не бъде осъждан никой само заради това, че изповядва вярата в Христа.



Апологията на св. Кондрат е изгубена , но се е запазило друго негово съчинение "Послание до Диогнет". След усърден апостолски труд и страдания в 130 г. св. Кондрат претърпял мъченическа смърт и бил погребан в Магнезия.



Какво не бива да правите на 21 септември?



Не бива да плетете интриги , да предизвиквате скандали или да се карате. Не бива да вземате нищо назаем или да връщате взето назаем. Мързелът е забранен.