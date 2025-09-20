Вече можете да следите отблизо живота на птиците в Атанасовското езеро и изгрева на Слънцето в реално време благодарение на нова камера с 360° обхват, която предава картина от 10 различни точки в лагуната. Достъпът е свободен и може да се осъществи от всяко устройство – телефон, таблет, компютър или смарт телевизор.

Прекият достъп до видеонаблюдението се осъществява чрез следната връзка:

Атанасовското езеро е най-богатото на птици място в България – тук се срещат 334 вида от общо 430 за страната. Чрез камерата може да наблюдавате редки и впечатляващи обитатели като розови фламинги, саблеклюни, кокилобегачи, рибарки, ангъчи и много други. Камерата дава възможност и за наблюдение на къдроглавия пеликан – критично застрашен вид с останали по-малко от 14 000 индивида в света.

Сезонните миграции гарантират постоянно разнообразие – когато едни птици отлитат на юг през есента, местата им се заемат от други, пристигащи от север. Така през цялата година камерата ще разкрива богатото биоразнообразие на езерото и ще предлага все нови и интересни гледки.