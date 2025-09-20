На 20 септември православната църква почита паметта на Свети великомъченик Евстратий и неговите сподвижници.

Денят е особено почитан в народния календар и е свързан с множество вярвания, обичаи и забрани, които нашите предци са спазвали строго, вярвайки, че нарушаването им води до беди и финансови загуби.

Забраните на 20 септември – какво не бива да правите

Най-важното поверие, свързано с този ден, е категоричната забрана да се дават или взимат пари назаем. Според народната вяра подобно действие отваря пътя на бедността и лишенията – и за този, който дава, и за този, който получава заема.

Освен това не е благоприятно да се започва ново начинание – било то работа, проект или друга важна стъпка. Смята се, че стартираните на този ден дела ще се провалят или ще донесат неуспех.

Особено строго се е спазвало и още едно правило – да няма грубо отношение към деца. Вярвало се е, че ако човек вдигне ръка или повиши тон срещу дете, ще си навлече лош късмет и тежка карма за години напред.

Нашите предци вярвали, че природата дава ясни знаци на този празник:

Ако жеравите летят високо – есента ще бъде студена и влажна.

Източният вятър вещае гръмотевични бури.

Ако по иглолистните дървета шишарките растат високо – зимата ще закъснее.

Черни облаци на небето на 20 септември са предвестник на дъжд.

От този ден градинарите започвали да събират лука в градините си. Люспите обаче не се изгаряли, тъй като се смятало за лоша поличба. На трапезата често присъствали ястия с лук, който според вярванията носел здраве и защита от болести през студените месеци.

Житието на Свети Евстратий

Свети великомъченик Евстратий е един от петимата християни, които пострадали заради вярата си по време на управлението на император Диоклециан. Известен със своята смелост, той понесъл жестоки мъчения, но останал непреклонен и не се отрекъл от Христос.

Църквата почита и друг светец със същото име – преподобномъченик Евстратий Печерски, живял в Киев през XI век. Той произхождал от заможно семейство, но раздал имуществото си на бедните и станал монах. По време на нападение бил пленен и продаден в робство. Дори тогава не се отказал от вярата си и бил разпнат на кръст.

Какво да запомним за този ден

20 септември е ден за смирение, молитва и вяра. Според традицията е добре да се избягват финансови операции, нови начинания и всякакво напрежение в отношенията с децата. Вместо това се препоръчва да се прекара в спокойствие, като се обърне внимание на семейството и дома.

На 20 септември имен ден празнуват всички, които носят имената Евстрати, Евстратий, Евстратиос, Стратия, Стратимир, Стратко, както и производните им.

Празникът е посветен на свети великомъченик Евстратий и на преподобномъченик Евстратий Печерски, затова носителите на тези имена се почитат на тази дата.