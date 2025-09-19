Една от знаковите фирми в автомобилния бранш в България – Булавто, представи на своите клиенти, партньори и граждани на Бургас обновения си търговско-сервизен център.

Събитието, състояло се на 18 септември, бе уважено лично от председателя на общински съвет в Бургас– Михаил Хаджиянев.

След официалната част с приветствия от новия управител на обекта Иван Георгиев и г-н Хаджиянев бяха представени основните новости в продуктите от портфолиото на Булавто.

Гостите на тържеството имаха възможност да разгледат последни модели на марките IVECO, FORD TRUCKS, OTOKAR, PIAGGIO, CLUB CAR, както и проверени премиум автомобили AUDI, BMW и MERCEDES.

В специално определен кът всеки, който прояви интерес, имаше възможност да се запише за тест драйв.

Черешката на тортата в събитието бе най-новият продукт в портфолиото на Булавто – Foton, водещи китайски производител на индустриални и търговски превозни средства. За гостите на събитието имаше впечатляваща демонстрация, в която пикапът Foton Tunland G7 премина на две гуми, докато електрически картинг описваше кръгове около него, което повиши адреналина на публиката. Екипът и моделите бяха представени от Изпълнителния директор за България – Павел Лефтеров.

За доброто настроение на гостите се погрижи младата звезда от Бургас Вениамин, а стилният коктейк бе приготвен на място от шеф Димитър Митев.

БУЛАВТО е основана през 1993 година и вече 32 години предлага на българските потребители леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобили, автобуси и специализирана техника. Предлага транспортни решения за всички сегменти, нужди и бюджет. Разполага с добре развита сервизна мрежа от собствени и партньорски бази. Най-големите сервизни бази се намират в София, Бургас и Варна.