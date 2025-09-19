Състоянието на малкия Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг през август, е стабилизираво, но дълго ще се възстановява. Това заяви чичото на момченцето по време на днешния протест за справедливост пред съдебната палата в Плевен за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна.



"Лекарите ни казаха, че трябва много търпение. Дълъг ще е периода на възстановяване. И се надяваме, че няма да има увреждания", заяви Юлиян Здравков пред Nova News. И добави:

"Притеснява ме, че родителите на Бургазлиев са дълго време в системата и разследването може да се потули".

Припомняме, че инцидентът стана на 14 август. Марти пострада, след като електрическо бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - 35-годишната Христина, която почина в болница след дни опити на лекарите да я спасят.