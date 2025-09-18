Фермери и млекопреработватели се обърнаха с призив към институциите да не се провежда ваксинация срещу шарка на дребните преживни животни. Според тях в момента разпространението на болестта намалява, а подобна мярка би се отразила пагубно върху сектора.

Александър Алексиев, управител на Български фермерски кооператив, подчерта, че от над 100 000 фермери вече са подписали декларация срещу прилагането на ваксината.

"Гласът на реалните производители е заглушен. Нашата позиция е категорично не. Ние не сме антиваксъри, но този препарат не е използван в Европа от над 23 години. Примерите от Гърция, Румъния и Испания ясно показват, че страните отказват да ваксинират, защото са наясно с последиците", заяви Алексиев.

Той предупреди, че ваксинираните животни ще бъдат с ограничения за реализация, а месото и млякото им ще носят отделен печат.

"Кой ще купува това месо? Какво ще стане със семействата, които живеят от тази продукция? Това е сигурен път към масови фалити“, добави той.

В позицията си фермерът посочи още, че вместо да се преследват нелегалната търговия и нарушителите на правилата, държавата рискува да накаже изрядните стопани:

"Дайте ни да работим. Контролирайте нарушителите, а не ликвидирайте производителите", категоричен е Алексиев.