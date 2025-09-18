Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят научни доказателства пред съд в САЩ, за да оборят твърденията, че г-жа Макрон е родена като мъж.

Адвокатът на семейството, Том Клеър, обяви пред Би Би Си, че двамата ще приложат документацията в рамките на дело за клевета срещу крайнодясната инфлуенсърка Кандейс Оуенс. Поводът е, че тя многократно е разпространявала убеждението си, че Брижит Макрон е транссексуална.

Защитата на Оуенс вече е поискала отхвърляне на иска.

Клеър подчерта, че клеветите са били „изключително травмиращи“ за първата дама и представляват „ненужен шум“ в живота на президента. „Всеки, който съчетава кариера с личен живот, знае какво е да атакуват семейството ти. Това тежи, дори и да си държавен глава“, коментира той.

По думите му ще бъдат представени и експертни свидетелства с научен характер. Макар да не разкрива подробности, адвокатът увери, че двойката е готова „както общо, така и конкретно“ да докаже пълната неоснователност на обвиненията. „Много е неприятно човек да бъде принуден да предоставя подобни доказателства публично, но тя е решена да мине през това, за да изчисти името си“, допълни Клеър.

На въпрос дали семейството възнамерява да представи и снимки на Брижит по време на бременност и в ролята ѝ на майка, адвокатът потвърди, че такива съществуват и ще бъдат приложени в съда „при спазване на правилата и стандартите“.

Кандейс Оуенс, бивш коментатор на консервативната медия Daily Wire и инфлуенсър с милиони последователи, нееднократно е заявявала, че е убедена в твърдението си. През март 2024 г. дори обяви, че залага „цялата си професионална репутация“ върху него.