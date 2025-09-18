Подготовката за пълномащабното учение по линия на бреговата охрана на морската граница на ГД”Гранична полиция” тече с пълни обороти. А утре от 10.00 ч. ще се проведе заключителния етап, в който ще се демонстрират действията на нашите гранични полицейски кораби; бордови лодки, полицейски хеликоптер. Това съобщи шефът на Гранична полиция Антон Златанов в профила си в социалната мрежа Фейсбук-



В учението ще се включат водолазни екипи, снайпер-контрол екипи, ще бъдеат демонстрирани действия при неутрализиране на трафиканти на наркотици, преследване и залавяне на неприятелски кораб, обезвреждане на терорист; спасяване на хора зад борда. В сценария са включени и подводни и въздушни дронове. Началото ще бъде дадено в Созопол.