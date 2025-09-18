С много настроение и емоции премина инициативата „Разходка с кауза“ (Walk & Talk Tours) - част от атрактивната програма Европейската седмица на мобилността 2025 - от 14 до 22 септември, под мотото „Комбинирай и се движи". Потребителите от Социален център - Бургас и Социална градина за възрастни с деменция „Грижовник“ се включиха с пешеходен тур в града с акцент върху устойчивото градско развитие.



С внимание Росица Топалова, главен уредник в Етнографската експозиция на РИМ-Бургас, влезе в ролята на екскурзовод. Всички участници получиха специално брандирани тениски „Аз обичам Бургас“ за повече настроение и приобщаване към инициативата. Обиколка започна от един от символите на Бургас – Часовника. След него потребителите на социални услуги в Община Бургас научиха повече за друг, емблематичен символ – Компаса. Пешеходният тур включваше и кратка беседа, свързана с храм „Св. св. Кирил и Методий“.



Разходката с кауза завърши в уютния двор на Етнографския музей, където подарък за гостите беше фолклорна програма с участието на Сдружение Пенсионерски клуб „Люляк“.



Съорганизатори на събитието са Областен информационен център – Бургас, РИМ-Бургас и Общинско предприятие „Туризъм“. Присъстващите се запознаха на място с платформата obektidostapnasreda.smartburgas.eu. Тя е разработена от Иновационни системи – Бургас, с лесна навигация и изчистен дизайн. Достъпна е и чрез дигитално устройство в двора на Етно музей и кафене. За всеки един обект може да бъде открита информация дали е достъпен за хора с различни увреждания, неговата локация, контакти, както и аудио запис. Картата е двуезична – тя поддържа българска и английска версия.



Освен пешеходния тур през Европейската седмица на мобилността жителите и гостите на града ще могат да се включат в атрактивни събития и активности, които популяризират екологичния транспорт, намаляването на зависимостта от автомобилите и подобряване на качеството на живот в града.



Европейската седмица на мобилността 2025 в Бургас се провежда с активната подкрепа на Община Бургас и включва инициативи, реализирани в рамките на проект „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество" (LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP), изпълняван с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС. Събитията обединяват устойчивата мобилност с подготовката на града за „Европейска столица на културата 2032".