Над 550 души са загубили живота си в България това лято заради високите температури, се казва в изследване на Имперския колеж в Лондон.



България е сред държавите, които са били най-силно засегнати от една гореща вълна, наред с Румъния, Гърция и Кипър, посочват изследователите. Между 21 до 27 юли са регистрирани приблизително 950 смъртни случая в резултат от жегата, като температурите са били до 6°C над средните.



Епидемиолози и климатолози приписват 16 500 от 24 400 смъртни случая от горещини от юни до август на изключително горещото време, причинено от парниковите газове, пише The Guardian.



Бързият анализ установява, че климатичните промени са довели до повишаване на средната температура в градовете с 2,2 °C, което значително е увеличило броя на смъртните случаи в резултат на опасното топло време. "Причинно-следствената връзка от изгарянето на изкопаеми горива до повишаването на температурите и увеличаването на смъртността е неоспорима", заяви Фридерике Ото, климатолог в Империал Колидж Лондон и съавтор на доклада.