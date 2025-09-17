Представители на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) съобщиха за планирано предложение за въвеждане на задължителни психологически оценки преди сключване на брак. Мотивите за предложението са зачестилите случаи на домашно насилие и ранни разводи, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“.

Предложението за изменение в настоящия закон предвижда двойките в Турция да преминават през задължителна предбрачна психологическа оценка, след която да получават специален сертификат, който да разреши сключване на брак. Според представителите на ПСР по този начин склонността към насилие, психологическите разстройства или социално-икономическите несъответствия ще бъдат откривани в ранен етап, за да се предотвратят по-нататъшни брачни проблеми.

Част от предложението е и създаването на консултативен механизъм, който да обхваща не само периода преди брака, но и периода след сключването му. Механизмът предвижда предоставяне на експертна подкрепа на двойките при възникване на спорове, както и предоставяне на консултантски услуги в случаите, когато разводът е неизбежен, отбелязва порталът "Хаберлер".

„Двойките често крият своите проблеми и често те се появяват на по-късен етап във връзката, създавайки конфликти и понякога водейки до развод. Системата за психо-социална подкрепа преди брака може да помогне на двойките да бъдат прозрачни помежду си и да укрепят семейната институция“, коментира представител на партията.