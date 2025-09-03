Христина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в Слънчев бряг, почина. Това съобщи бащата на Сияна Николай Попов в своя фейсбук публикация.

"Христина бе убита....вече не е между нас! Бог да я прости! Молете се за Марти!", пише той.

Припомняме, че инцидентът стана на 14 август в ранния следобед. Тогава 18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър наел мощно електрическо АТВ, подкарал го по алеята в курорта, а след това загубил контрол. Опитал се да избегне сблъсък с насрещен автомобил, но се качил на тротоара и буквално помел съпрузи от Пловдив, тяхното 4-годишно дете и две момичета – племеннички на мъжа, на 6 и 12 години.

Детето беше транспортирано в болница "Пирогов", а Христина изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Задържаният водач на АТВ-то Никола Бургазлиев имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза. Очаква се обвинението срещу него да бъде преквалифицирано.