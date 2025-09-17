Книгата „Бившите хора” на концлагерна България“ ще бъде представена утре, 18 септември в Градската художествена галерия „Дечко Стоев” – Поморие. Събитието е от 18.00 часа.



Авторът Мартин Иванов е историк, доцент в катедра „Социология“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Той е специализирал в Кеймбридж, Единбург и в Националния университет на Ирландия, написал е над двеста научни публикации и десет монографични изследвания върху социалната и стопанска история на България от Възраждането до наши дни.

В своето дългогодишно изследване „Бившите хора” на концлагерна България“ доц. Мартин Иванов е успял да събере 309 интервюта и мемоарни разкази, 62 ex-post биографични реконструкции, и документи от архивите на Държавна сигурност, които описват гоненията на които са подложени хиляди българи след 9 септември 1944 г.