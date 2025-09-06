С много усмивки, цветове, двуметрови дърво и пеперуда и въздушен акробатичен пърформанс Бургас откри първото издание на Фестивала на комедията и смеха КАЛАТА, който се провежда до 8 септември. Морският град се превърна в голяма сцена, на която всеки може за се забавлява от сърце. Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов.

“Георги Калоянчев заслужава да бъде почетен с изкуство и то в родния Бургас. Фестивалът на комедията и смеха “Калата” е посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев. Благодаря на режисьора Николай Урумов за идеята и организацията! Неговият филм “Петя на моята Петя” вече е в златната страница на България. Сигурен съм, че и фестивалът “Калата” ще стане запазена марка за Бургас. Програмата включва спектакли за деца, филмови прожекции, документални ленти за Калоянчев и Парцалев, съвременно българско кино и още много събития. Програмата си заслужава!“, обяви кметът Димитър Николов.

Програмата на КАЛАТА включва театрални спектакли, филмови прожекции, стендъп батъли, улично изкуство и много други изненади.

Видео: Петър Генчев, Евелин Георгиев