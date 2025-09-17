Радина Червенова пристига в Бургас на 1 октомври 2025 г. (сряда), за да пресдтави в Художествената галерия "Петко Задгорски" първата книга "Преди ме е нямало".



Всички са добре дошли, входът е свободен, ще има книги, автографи и възможност да питате любимата телевизионерка всичко, което ви вълнува във връзка с новото ѝ амплоа. Премиерата е част от събитията за VIII Фестивал на изкуствата Порт Прим Арт Фест.



Сюжетът на книгата обещава мистично и много интересно пътуване из тайни и загадки, из вътрешния и въшния свят. Ана и Алекс са светска двойка, на която и най-добронамереният би завидял. Те са красиви, успешни в кариерите си, родители на пораснали близнаци. Но под привидно безпроблемния и бляскав живот бушуват неукротими страсти.

Как Ана, професор невролог, стига до манастир край Варна, а появата ѝ отключва серия от самоубийства на монаси? Възможно ли е хорист в самодеен състав да се превърне в пророк? И кой е наследникът, заради чиято съдба в обща кауза се въвличат хора от подземния свят, адвокат и детска писателка? Къде се срещат наука и мистика?

Заповядайте да научите повече лично от Радина Червенова. Завършва икономика, но съдбата я отвежда в телевизията. Над 20 г. води централната емисия новини "По света и у нас," където през нея минават безброй истински човешки съдби и световни обрати. Днес, сама разказва много любопитна и грабваща читателя история, от страниците на собствена книга – „Преди ме е нямало“.

--

Събитието е част от откриващия първи ден на VIII Фестивал на изкуствата Порт Прим Арт Фест, с организатор Гранд хотел и СПА Приморец и подкрепата на Община Бургас. Час по-рано на същото място, ще бъде открита обща изложба на много интересни и различни български творци, затова заповядайте още в 17:30, за да се насладите и на двете срещи. Повече информация за останалите събития от фестивала може да откриете на portprim.bg и фейсбук страницата на фестивала.

Порт Прим Арт Фест 2025 подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.

