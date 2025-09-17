Украинец бе задържан, след като с мощния си автомобил "Ауди А7" е навлязъл в детска площадка в несебърския комплекс "Съни Форт", съобщиха от МВР-Бургас.

Около 1:00 след полунощ е получено съобщение в Районно управление – Несебър, че автомобил, управляван от пиян водач, е паркирал в зоната за игра. При извършената проверка е установено, че украинецът е шофирал след употреба на алкохол. Измерената концентрация е била 2,82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Няма информация за пострадали при инцидента. Украинският гражданин е с предоставена временна закрила.