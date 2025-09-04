„Шести ден никой от институциите официално не ни уведоми, че детето ни е загинало в катастрофа. Ако не беше прителката му, ние нямаше да знаем!“. Това заявиха почерните родители на 19-годишния Георги Гюзелев пред БургасИНФО днес. „Прятелката му, при която той е отивал във фаталната вечер се обади, че се притеснява, че още не е пристигнал. Чула е сирени, а приятели са й казали, че са видели колата на бащата на Георги на пътя.“, разказа разстроена майката на Георги – Петя Гюзелева. По този повод те искат органите, които е трябвало да си свършат работата, да понесат отговорност, затова и предвиждат да подадат жалби до МВР.

„Погребахме си детето, благодарение на познати, които ни помогнаха. Иначе може би още нямаше да знаем дори какво се е случило.Не може никой до този момент да не ни потърси.“, едва сдържаше сълзите си майката. Те успели да изпратят по последния му път Георги в неделя.

Бащата държи да се изясни и истината за катастрофата, както и виновникът за смъртта на сина му. „Георги е невинен, виновна е първата кола, която го удря, а втората го доубива", посочи той. Според него от КАТ в Айтос информацията за катастрофата е невярна.

Припомняме, че 19-годишният младеж Георги Гюзелев е възпитаник на Морското училище в Бургас, надежда на планинското колоездене. Той ззагина на място при тежката катастрофа 29 август на пътя Айтос - Бургас, до бензиностанция "Дега" край с. Съдиево. Георги е бил с колата на баща си - лек авомобил "Ауди А 6", със софийска регистрация.