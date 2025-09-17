На 19 септември в галерия „Георги Баев“ започва уъркшоп за млади творци. Той ще се води от младия режисьор Кирил Тодоров и ще даде възможност на участниците да създадат свой късометражен филм от начало до край, да влязат в ролята на режисьор, оператор или актьор и да усетят как се прави истинска кино продукция.
По време на обучението ще се работи с професионално оборудване, а желаещите ще могат да натрупат реален опит на снимачната площадка.
От 19 септември до 5 октомври участниците ще имат възможност да преминат през всеки един етап от продукцията:
1. Анализ на сценария
2. Създаване на герои
3. Избор и работа с актьори
4. Избор на локации, декори и реквизит
5. Подготовка на снимачната техника
6. Реално заснемане на филма
7. Монтаж, цветови корекции и теоретични основи на визуалните ефекти
Обучението ще бъде в три направления и всеки един участник може да избере върху какво да се фокусира.
Режисьор
Ще анализираш сценария и ще мислиш в образи
Ще участваш в избора на актьори
Ще подготвиш снимките съвместно с оператора
Ще ръководиш снимачния процес и актьорската игра
Оператор (DoP)
Работа с камера, обективи и светлина
Ще работиш с режисьора по визуалния стил на филма
Ще участваш в заснемането и техническата подготовка
Актьор
Ще влезеш в роля и ще я развиеш с помощта на режисьора
Ще играеш пред камера в реална продукция
Ще научиш как да бъдеш естествен и емоционален на екран
Уъркшопът е подходящ за ученици и студенти, които се интересуват от кино; начинаещи режисьори, оператори или актьори; хора с желание да разберат как се прави филм от А до Я.
Място: Галерия Георги Баев, Бургас
Дати:
19 септември - 18:00 - начало, въведение
20 септември - 10:00 - 12:00 - анализ и разбивка на сценарий
12:30 - 14:30 - локации, синематография, препродукция
15:00 - 17:00 - драматургия, избор на актьори
21 септември - 10:00 - 12:00 - технически сценарий и сториборд
12:30 - 14:30 - техническа подготовка, техника
15:00 - 17:00 - репетиции и тестове
27 септември - Снимки
28 септември - Снимки
4 Октомври - Снимки
5 октомври - 10:00 - 12:00 - монтаж и постпродукция на първи филм
12:30 - 14:30 - монтаж и постпродукция на втори филм
15:00 - 17:00 - монтаж и постпродукция на трети филм
Местата са ограничени! Запиши се сега и стани част от филмов екип!
Записването става на kitotodorov@yahoo.com
