На 19 септември в галерия „Георги Баев“ започва уъркшоп за млади творци. Той ще се води от младия режисьор Кирил Тодоров и ще даде възможност на участниците да създадат свой късометражен филм от начало до край, да влязат в ролята на режисьор, оператор или актьор и да усетят как се прави истинска кино продукция.

По време на обучението ще се работи с професионално оборудване, а желаещите ще могат да натрупат реален опит на снимачната площадка.

От 19 септември до 5 октомври участниците ще имат възможност да преминат през всеки един етап от продукцията:

1. Анализ на сценария

2. Създаване на герои

3. Избор и работа с актьори

4. Избор на локации, декори и реквизит

5. Подготовка на снимачната техника

6. Реално заснемане на филма

7. Монтаж, цветови корекции и теоретични основи на визуалните ефекти

Обучението ще бъде в три направления и всеки един участник може да избере върху какво да се фокусира.

Режисьор

Ще анализираш сценария и ще мислиш в образи

Ще участваш в избора на актьори

Ще подготвиш снимките съвместно с оператора

Ще ръководиш снимачния процес и актьорската игра

Оператор (DoP)

Работа с камера, обективи и светлина

Ще работиш с режисьора по визуалния стил на филма

Ще участваш в заснемането и техническата подготовка

Актьор

Ще влезеш в роля и ще я развиеш с помощта на режисьора

Ще играеш пред камера в реална продукция

Ще научиш как да бъдеш естествен и емоционален на екран

Уъркшопът е подходящ за ученици и студенти, които се интересуват от кино; начинаещи режисьори, оператори или актьори; хора с желание да разберат как се прави филм от А до Я.

Място: Галерия Георги Баев, Бургас

Дати:

19 септември - 18:00 - начало, въведение

20 септември - 10:00 - 12:00 - анализ и разбивка на сценарий

12:30 - 14:30 - локации, синематография, препродукция

15:00 - 17:00 - драматургия, избор на актьори

21 септември - 10:00 - 12:00 - технически сценарий и сториборд

12:30 - 14:30 - техническа подготовка, техника

15:00 - 17:00 - репетиции и тестове

27 септември - Снимки

28 септември - Снимки

4 Октомври - Снимки

5 октомври - 10:00 - 12:00 - монтаж и постпродукция на първи филм

12:30 - 14:30 - монтаж и постпродукция на втори филм

15:00 - 17:00 - монтаж и постпродукция на трети филм

Местата са ограничени! Запиши се сега и стани част от филмов екип!

Записването става на kitotodorov@yahoo.com