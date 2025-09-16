Сдружение Burgas Open Space и Младежки международен център Бургас канят всички млади хора на възраст от 15 до 29 години да се включат в Talent Jam Burgas – събитие, което ще даде сцена за изява на музиканти, певци, актьори, танцьори, жонгльори, фотографи, художници, творци и млади хора с всякакви таланти.

Събитието ще се проведе на 27 септември от 17:00 ч. на откритата сцена пред ММЦ Бургас. Участието е напълно безплатно, като младежите могат да кандидатстват индивидуално, в група или трупа в две направления – сценично и изложбено.

Talent Jam Burgas няма състезателен характер – целта е да създаде пространство за споделяне на вдъхновение и артистичност.

Кандидатстването е отворено до 17 септември чрез формата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexmARphxuMiXOHP-uOHehQLAf6QbvDAWjFi4Pl222KVX-RYw/viewform

Talent Jam Burgas е част от усилията на Бургас да се утвърди като град на младите таланти и културата и подкрепя кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.

Входът е свободен! Елате да подкрепите младите таланти на Бургас и да откриете нови любимци.

