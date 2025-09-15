За шести пореден път училищният звънец даде старта на новата учебна година в ДЦДПЛТМУ „Приморски парк“. Децата със специални потребности и техните родители приветстваха преподавателите от ЦСОП - Бургас и отбелязаха днешния празник с много музика, игри, подаръци и вълнуващо шоу със сапунени мехури.

Поради нарастващия брой потребители, през 2025/2026 година прагът на класните стаи пристъпиха 15 ученици, които ще се обучават в три специализирани паралелки.

Учебните занятия за всяко дете протичат по индивидуален план и приключват по обед, след което посещават консултации при специалисти и участват в групови занятия с останалите потребители.

Учебните помещения предоставят всички необходими удобства за децата и младежите с увреждания – ергономични чинове, кътове за отдих, интерактивна дъска и компютри.

Дневният център предлага интегрирана образователна услуга от 2020 година насам, като в самото начало бе разкрита една паралелка с едва петима ученици.

Ръководството на ДЦДПЛТМУ пожелава успешна, здрава и щастлива учебна година на своите потребители!