Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер е било регистриран югоизточно от Малта около 11:55 ч. местно време днес. Това съобщи The Times of Malta.

Според Европейския-средиземноморски сеизмологичен сеизмологичен център (EMSC) епицентърът на труса е бил на около 205 километра източно от островите и на дълбочина от 10 километра.

Въпреки че Малта не се намира върху основна разломна линия, морското дъно около централната част на Средиземно море лежи близо до тектонската граница между Африканската и Евразийската плоча. Тази геоложка обстановка понякога предизвиква малки земетресения и подводни трусове, които могат да бъдат усетени на сушата.

„Тази зона остава една от най-слабо изследваните, главно защото е далеч от наземни сеизмични станции“, заяви Матю Агиус от Центъра за сеизмичен мониторинг към Малтийския университет.