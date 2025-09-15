Първият учебен ден в Бургас бе съпътстван по традиция с много емоции, цветя, балони, настроение, както за най-малките възпитаници на детските градини, за първокласниците, техните родители, баби и дядовци, така и за големите ученици. Учебната 2025/2026 година започна за 28 190 ученици в Бургас, като първокласниците за 2 750, а броят на децата, посещаващи ясли и детски градини тази година е 7 941.

Кметът Димитър Николов и Сливенският митрополит Арсений бяха сред малките възпитаници на модерната детска градина „Веселушо“. Децата представиха богата, цветна и мила програма за откриването. Детската градина е една от най-модерните, благодарение на усилията на колектива и подкрепата на Община Бургас. Базата е напълно съвременна, като включва дори и сензорна стая. Тя е и с най-много школи, първото детско заведение е, което откри мажоретен състав, работи и по програмата „Да обичаш България“.