Земетресение бе усетено у нас тази сутрин, то е регистрирано в 9:01 часа. Силата му е била 3,4 по Рихтер, сочат данните на НИГГГ към БАН.

Епицентърът на труса е бил на 7,9 км източно от Сунгурларе.

Няма данни за нанесени щети.