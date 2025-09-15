Земетресение бе усетено у нас тази сутрин, то е регистрирано в 9:01 часа. Силата му е била 3,4 по Рихтер, сочат данните на НИГГГ към БАН.
Епицентърът на труса е бил на 7,9 км източно от Сунгурларе.
Няма данни за нанесени щети.
Земетресение бе усетено у нас тази сутрин, то е регистрирано в 9:01 часа. Силата му е била 3,4 по Рихтер, сочат данните на НИГГГ към БАН.
Епицентърът на труса е бил на 7,9 км източно от Сунгурларе.
Няма данни за нанесени щети.
Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото, каза министър-председател…
Земетресение бе усетено у нас тази сутрин, то е регистрирано в 9:01 часа. Силата му е била 3,4 по Рихтер, сочат данните на НИГГГ към БАН. Епицентърът н…
Шофьор с над 3 промила алкохол е арестуван от органите на реда в Бургас, съобщиха от полицията. Около 12:50 ч. на 11 септември …
Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурит…
Днес до обяд над Западна и над Централна България облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има валежи и гръмотевици. По-интензи…
Свети Никита бил от народа на готите, които през трети век се заселили от двете страни на река Истър (Дунав) и от своя досег с византийската импери…
Новата 2025/2026 учебна година започва днес в над 2300 училища в страната, с около 57 000 първокласници, с общо над 716 00 ученици и…
За 28 190 ученици в Бургас днес започва учебната 2026/2026 година. през тази година. За първи път в класната стая ще влязат 2 750 деца, като, естестве…
Бургас посрещна тържествено християнска светиня – Честния и Свещен Пояс на Пресвета Богородица днес в 18 часа. Той бе приет от Сливенския митр…
Предприели сме действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление, като с решение на началника на отбранат…
0 Коментара