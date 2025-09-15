За 28 190 ученици в Бургас днес започва учебната 2026/2026 година. през тази година. За първи път в класната стая ще влязат 2 750 деца, като, естествено, за тях и техните родители, баби и дядовци вълнението е най-голямо. Броят на децата, посещаващи ясли и детски градини тази година е 7 941 тази година.

Така Бургас затвърждава тенденцията за трайно увеличение на броя ученици. Този показател е ясен знак, че градът се превръща във все по-привлекателно място за обучение и развитие, а това се отразява и в нарастващия брой първокласници, ученици и деца в бургаските ясли и детски градини.

„Да се учи в Бургас става все по-престижно, а успехите и реализацията на нашите ученици достигат все по-високи нива. За да посрещнем този повишен интерес, завършваме един етап на строителство и започваме още по-мащабен през 2026-2027 г.“, заяви кметът Димитър Николов.