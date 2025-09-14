Бургас посрещна тържествено християнска светиня – Честния и Свещен Пояс на Пресвета Богородица днес в 18 часа. Той бе приет от Сливенския митрополит Арсений пред храм „Св. Св. Кирил и Методий“, като с литийно шествие тя бе пренесена до църквата „Света Богородица“, където ще остане до 17 септември. На церемонията присъстваха кметът Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, като участваха свещеници от цялото бургаско духовенство. Литийното шествие бе предшествано от гвардейски състав, хоследваха го стотици миряни, като пред църквата „Света Богородица“ се изви дълга опашка от хора.

Свещеният Пояс на Пресвета Богородица е единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията Майка до днес. Той пристигна в Бургас за поклонение и благословение по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Негово Високопреосвещенство Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква. Светинята се пази в манастира „Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос, Гърция.

Свещената реликва пристигна в Бургас на големия хрисниянски празник Кръстовден. През тези дни храмът „Света Богородица“ ще бъде денонощно отворен за всички вярващи, които искат да се поклонят на светинята – за здраве, за изцеление от болести, за благословение на бездетни съпрузи, за утеха в душевни и телесни страдания и за покровителство над децата, семействата и родителите.