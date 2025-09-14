братното броене преди официалния старт на новата учебна година вече е в ход. Утре сутрин първият звънец ще удари в над 2300 училища в цялата страна. Децата, които ще прекрачат за първи път училищния праг са 55 000. А общият брой ученици от 1 до 12 клас през новата учебна година е над 716 000.

По традиция се очаква утре трафикът в големите градове да е силно натоварен. За София съветът е да предвидите за придвижване много по-дълго време от обичайното.

Новата учебна година започва с няколко промени, най-вече за учениците от 7. и 10. клас – с допълнителни задачи по природни науки, включени във външното оценяване в края на втория учебен срок. За да работят по-спокойно по новия формат на изпита, учениците ще имат повече време за решаване на задачите. А от министерството вече публикуваха примерни тестове.

"До края на този месец ще има директория на сайта на МОН, където ще публикуваме доста повече задачи. Ще се изискват по природни науки базови знания и учене с разбиране на основните неща - например какво е напрежение, какво е топлина, какво е смес, какво е киселинност. Ще има повече задачи, свързани с мащаб, с разчитане на диаграми, климатограми – все неща, които са необходими за живота и са практични", обясни министърът на образованието на науката Красимир Вълчев.

Ученици изпитват притеснения, че подготовката в час по биология, химия, физика и география няма да е достатъчна.

"Мисля, че ще ги изучим тези работи и ще ни бъде лесно на матурите. Но вва пъти в седмицата е прекалено малко. Поне може да има четири пъти на седмицата или три пъти", разказва Мериан Найденова, която тази година е седмокласничка.

"Нормално е винаги, когато говорим за промени, да има притеснение от всеки родител, ученик, съответно колеги. Ние имаме в годината три периода, в които да се провеждат пробни изпити", обясни Марио Гергинов, заместник-директор на 140. СУ "Иван Богоров".

Друга новост в началото на учебната година е, че вече няма да е нужно да се носят хартиени бележки в детските градини и училищата. Лични лекари обаче споделят, че много родители настояват именно за такава, защото в съответното училище или градина все още не са готови да приемат или обработват информацията по електронен път.