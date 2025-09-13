Със заряд от много настроение и енергия беше открит спортният сеон в Спортен център „Аякс“ в Бургас. Топ екип от квалифицирани и известни инструктори водиха тренировка по най-популярните аеробни спортове, в която с усмивка се включиха десетки малки и големи любители на спорта. В маратон в рамките на два часа, бяха представени тънкостите на всички видове групови тренировки, които изпълват спортния календар на „Аякс“ - подходящи, както за хора, които са свикнали да тренират редовно, така и за тези, които сега са решили да започнат. Това се превърна в истински спортен празник за присъстващите, като дори краткият дъжд в петък вечер не успя да охлади ентусиазма им. Освен спортни емоции и предизвикателства, те получиха и специални подаръци, както и забавление сред приятели.

Мотото на СЦ „Аякс" е: За да си в тялото, което обичаш!
























































